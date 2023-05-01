У боях проти росіян у місті Бахмут загинув американський доброволець Купер Ендрюс. Військовий потрапив у засідку, захищаючи евакуйованих.

Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

Раніше 26-річний доброволець служив у морській піхоті США. Ендрюс був “веселим, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив”.

Він був членом Іноземного легіону, а згодом Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих”, — зазначив журналіст.

Ханрахан додав, що він і його спільнота (Popular Front) не знали, що Купер “Харріс” Ендрюс перебував у районі Бахмута, тож звістка про загибель стала шоком.

Журналіст висловив співчуття від усіх сім’ї та друзям добровольця.

I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) April 30, 2023