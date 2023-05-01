Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

Раніше 26-річний доброволець служив у морській піхоті США. Ендрюс був “веселим, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив”.

Він був членом Іноземного легіону, а згодом Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих”, — зазначив журналіст.

Ханрахан додав, що він і його спільнота (Popular Front) не знали, що Купер “Харріс” Ендрюс перебував у районі Бахмута, тож звістка про загибель стала шоком.

Журналіст висловив співчуття від усіх сім’ї та друзям добровольця.