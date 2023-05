Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

Раніше 26-річний доброволець служив у морській піхоті США. Ендрюс був “веселим, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив”.

Ханрахан додав, що він і його спільнота (Popular Front) не знали, що Купер “Харріс” Ендрюс перебував у районі Бахмута, тож звістка про загибель стала шоком.

Журналіст висловив співчуття від усіх сім’ї та друзям добровольця.

I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw

Cooper was a noted member of the PF community, meeting irl with others. He was funny, not too serious, but deeply dedicated to what he believed in. We didn’t know he was out there and are shocked by the news. Condolences from all of us go out to his family and friends. pic.twitter.com/RK2cL9562Z

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) April 30, 2023