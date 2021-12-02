Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle.

Вона остаточно залишить посаду 8 грудня 2021 року, на яку заступила ще 22 листопада 2005 року.

У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не балотуватиметься у 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Церемонія проводжання називається “Вечірня зоря”. Вона є найвищим знаком поваги, який цивільна людина може отримати від німецьких військових. Ритуал веде свою історію з XVI століття, але німецькі канцлери удостоюються такої честі лише з 1998 року, коли з посади голови уряду Німеччини пішов Гельмут Коль.

Участь у церемонії бере Бундесвер (збройні сили Німеччини). Канцлерка мала право обрати три композиції, які лунали під час заходів. Серед них — пісня німецької панк-рок виконавиці Ніни Хаген “Du hast den Farbfilm vergessen”.

Окрім цього, оркестр Бундесверу проводжав Меркель з посади канцлера під композицію “Für mich soll’s rote Rosen regnen” співачки Гільдегард Кнеф, а також виконав християнський гімн “Großer Gott, wir loben Dich”.

Наступником Меркель на посаді канцлера ФРН стане 63-річний член Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Протягом останніх трьох років він обіймав посаду віцеканцлера та міністра фінансів в уряді Меркель.

Очікується, що формально його кандидатуру буде затверджено до 8 грудня. В такому разі Меркель не вистачить лише двох тижнів, щоб здолати рекорд Гельмута Коля, який керував ФРН у 1982-1998 роках.