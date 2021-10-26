Вперше за 31 рік: Меркель відвідала установче засідання Бундестагу нового скликання як гість

У вівторок, 25 жовтня, відбулося перше засідання Бундестагу 20-го скликання, на якому вже колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель була гостем. Цього ж дня офіційно завершилися її повноваження канцлерки.

Про це повідомляє німецька газета Tagesspiegel.

Зазначається, що сьогодні Меркель вперше за 31 рік прийшла у Бундестаг як гість. Вона разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром перебувала у ложі для гостей.

Попри те, що офіційно повноваження Меркель завершилися, Штайнмаєр офіційно попросив її продовжувати урядову діяльність до обрання нового канцлера.

За даними видання, інші члени федерального уряду вже сьогодні отримають посвідчення про звільнення.

Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів. Водночас Музей мадам Тюссо у Берліні презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади. Також німецька фабрика іграшок випустила 500 колекційних плюшевих ведмедиків, схожих на Ангелу Меркель. Їх створили напередодні залишення нею посади. У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС. Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів цього місяця. У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.

У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.

У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.

У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.