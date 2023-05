Про це інформує журналіст “Голосу Америки” Остап Ярич.

Кірбі не підтвердив інформації, поширеної ЗМІ, що під час ракетної атаки на столицю України минулої ночі, у Києві могла зазнати пошкоджень система протиракетної оборони Patriot. Пояснив, що просто не може про це говорити.

Водночас додав, що в разі якби системі були завдані пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б.

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. … I just can’t speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that.

