Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено.

Про це інформує журналіст “Голосу Америки” Остап Ярич.

Кірбі не підтвердив інформації, поширеної ЗМІ, що під час ракетної атаки на столицю України минулої ночі, у Києві могла зазнати пошкоджень система протиракетної оборони Patriot. Пояснив, що просто не може про це говорити.

Водночас додав, що в разі якби системі були завдані пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б.

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. … I just can’t speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023

Раніше у CNN повідомили, що під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських загарбників на Київ, ймовірно, система Patriot зазнала пошкоджень, проте вціліла і не була знищена.

16 травня міністерство оборони Росії повідомило, що “високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу “Кинджал” по місту Київ було уражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва”.

Своєю чергою, українські офіційні особи заявили, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але українські військові відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

“Ми не можемо коментувати це. Ми утримаємося від коментарів щодо російських джерел”, – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на сьогодні Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Наразі невідомо, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

За словами офіційних осіб США, росіянам вдалося вловити сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”.

Зазначимо, що цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракети типу “Кинджал”. Всі вони летіли на Київ.

За словами Юрія Ігната, всі ракети Х-47 “Кинджал” російські окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.