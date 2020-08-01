У Білорусі обрали для 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", затриманих кілька днів тому, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, інформує агентство БелТА.

“31 липня стосовно них слідством обрано і прокурором санкціоновано запобіжний захід у вигляді взяття під варту”, – сказав Носкевич.

За даними слідства, вказана група в’їхала на територію Білорусі ввечері 24 липня, нібито маючи намір вилетіти з Мінська рейсом до Стамбулу.

“Тим не менш, маючи в своєму розпорядженні достатній ресурс часу для реєстрації на рейс і, відповідно, на виліт з країни, вся група проїхала повз аеропорт і заселилася в готель IBB в Мінську”, – зазначив Носкевич, уточнивши, що готель був зарезервований заздалегідь.

“Зареєстровано було і заселення в санаторій “Білорусочка” під Мінськом. Пробувши добу в готелі IBB і не полетівши до Стамбулу, як заявляють підозрювані (не вилетівши ні 25, ні 26, ні 27 липня, хоча була така можливість), вся група переїхала, повідомивши адміністрації готелю IBB, що нібито їдуть в аеропорт для вильоту з країни. Проте вони заселилися в санаторій “Білорусочка”, – додав він.

Після отримання інформації про підозрілу поведінку цих осіб було прийнято рішення про їх затримання.

За словами Носкевича, слідством отримані дані з телефонів затриманих про те, що “вони очікують ще кілька груп таких своїх колег”. Також була отримана інформація про те, що практично всі затримані “мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України”. “Практично всі належать до приватної військової компанії “Вагнера”, – додав Носкевич.

Зараз із затриманими проводяться слідчі дії. У слідстві заявляють про невідповідності в їхніх свідченнях.

“Під час допитів вони дають дуже суперечливі свідчення. Зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська до Стамбулу, кажуть менше половини людей. Решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту – інші країни, не тільки Туреччину. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об’єкти, а хтось оглянути собор Святої Софії”, – розповів Носкевич.

Як відомо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.