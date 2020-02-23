Прессекретар ексмера Нью-Йорка і кандидата в президенти США Майкла Блумберга Сабріна Сінгх сказала, що співробітники штабу не маніпулювали і вводили кого-небудь в оману.

Про це вона заявила в коментарі CNN.

Раніше компанія Twitter вирішила зупинити дію близько 70 акаунтів, які публікують контент на підтримку екс-мера Нью-Йорка і кандидата в президенти США Майкла Блумберга.

У Twitter відзначили, що вживають “примусових заходів щодо групи облікових записів за порушення правил, спрямованих проти маніпуляції платформою й спаму”.

Так, облікові записи узгоджено розміщували ідентичні повідомлення на підтримку Майкла Блумберга, що порушує правила Twitter.

Дія деяких акаунтів буде зупинена безстроково. Доступ до інших буде відновлений, якщо користувачі підтвердять, що продовжують здійснювати контроль над своїм акаунтами.

Сабріна Сінгх зазначила, що відтепер всі волонтери при роботі в соціальних мережах повинні будуть чітко вказувати на свою приналежність до передвиборної кампанії мільярдера.

“Ми просимо, щоб всі наші волонтери ідентифікували себе як таких, що працюють від імені кампанії Майка Блумберга-2020 в своїх соціальних мережах”, – сказала вона.

За її словами, повідомлення, які стали причиною жорстких заходів з боку Twitter, поширювалися членами штабу серед своїх друзів і родичів, а не з метою пропаганди.

Як раніше повідомляла американська газета The Washington Post, величезні витрати кандидата в президенти США Майкла Блумберга на рекламу дозволяють йому показувати більше 30 тисяч оголошень щохвилини. Він уже витратив на рекламу в Інтернеті і по телевізору близько $ 233 млн. З них на рекламу по ТБ було витрачено $ 183 млн.

Як повідомляє видання Los Angeles Times, для просування в соціальних мережах штаб Блумберга найняв сотні тимчасових співробітників для поширення повідомлень на його підтримку в Facebook, Twitter і Instagram. В їхні обов’язки, серед іншого, входить просування кандидатури Блумберга в своєму особистому “колі спілкування”.

За даними видання, за таке просування співробітникам платять 2500 доларів на місяць.

Штаб надає їм формулювання, які вони можуть публікувати в соціальних мережах. У повідомленнях часто використовується ідентичний текст, зображення, посилання і хештеги.

Багато акаунтів, які використовуються для цих цілей, були створені тільки за останні два місяці.