На війні з росіянами загинула військовослужбовиця 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольга Сімонова на псевдо “Сімба”. Після збройної агресії РФ у 2014 році Сімонова відмовилася від російського громадянства та стала на захист України.

Про загибель військовослужбовиці повідомляють побратими та військові кореспонденти.

Військовослужбовиця підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині, передає “Новинарні”.

На початку 2015 року в Україні Сімонова потрапила у добровольчий підрозділ парамедиків.

У квітні – вересні 2015 року вона працювала парамедиком евакуаційної бригади ПДМШ у Бахмуті та Луганському Донецької області, а також Попасній на Луганщині. До цього була медиком-добровольцем у підрозділі “Північ”, батальйоні ПСМОП “Золоті ворота”, а з вересня 2015 р. до березня 2016 р. – у полку “Дніпро-1”.

Спочатку їздила на фронт як доброволець, потім певний час прожила у Києві.

Вже у 2016 році підписала трирічний контракт із ЗСУ як іноземна громадянка.

Влітку 2017 року отримала громадянство, продовжила контракт та опанувала українську мову. Вона стала першим контрактницею ЗСУ-іноземцем, котра отримала паспорт громадянина України під час служби в ЗСУ.

У 2018 році військовослужбовиця отримала звання сержанта та командира БМП, пройшовши курс навчання у центрі “Десна”.

Ольга Сімонова народилась та жила в Челябінську, за фахом інженерка, була майстром спорту та кандидатом у майстри одразу з кількох видів спорту, від карате до скелелазіння. Вона зауважувала, що до 2014 року не цікавилася політикою, проте коли дізналася про війну на Донбасі, обурилася, зібрала речі і купила квиток до Києва в один бік.

Після того, як Сімонова оселилась в Україні, спілкування з близькими дівчини у РФ зійшло нанівець.

Відмова від російського громадянства була для неї принциповою. Ольга відправила усі російські документи разом із паспортом поштою замовним листом до РФ.

Президент ПДМШ (Перший Добровольчий Мобільний Шпиталь) Геннадій Друзенко також повідомив про загибель службовиці. Він нагадав про “заповіт” Сімонової.