Про це повідомив білоруський журналіст та громадський діяч Франак Вячорка у Facebook.
Журналіст опублікував фото загиблих героїв.
Зіткнення з російськими окупантами сталося 26 червня. Спочатку стало відомо про загибель командира батальйону “Волат” полку імені Кастуся Калиновського Івана Марчука з позивним “Брест”. Він із перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та був у витоків створення полку.
За інформацією видання “Наша Ніва”, у розвідці брали участь 11 людей, п’ятеро з них повернулися живими.
- Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, РФ не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.
- Під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
- 8 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання із майором 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрієм Верхоглядом з позивним “Лівша”.
- Водночас протягом доби Збройні сили України ліквідували 100 росіян, загалом з початку повномасштабної війни станом на 9 липня загинуло 37 300 росіян.