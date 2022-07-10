У бою під українським Лисичанськом загинули ще троє білоруських добровольців — Василь "Атам" Грудовик, Василь "Сябра" Парфянков (колишній політв'язень), Вадим "Папік" Шатров.

Про це повідомив білоруський журналіст та громадський діяч Франак Вячорка у Facebook.

Журналіст опублікував фото загиблих героїв.

Зіткнення з російськими окупантами сталося 26 червня. Спочатку стало відомо про загибель командира батальйону “Волат” полку імені Кастуся Калиновського Івана Марчука з позивним “Брест”. Він із перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та був у витоків створення полку.

За інформацією видання “Наша Ніва”, у розвідці брали участь 11 людей, п’ятеро з них повернулися живими.