Медики і вчені Британії вимагають провести громадське розслідування дій влади країни в момент поширення коронавірусу з початку оголошення пандемії, оскільки кількість смертей внаслідок зараження зросла до 125 тисяч.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення про початок розслідування повинен прийняти прем’єрміністр країни Борис Джонсон. Громадські діячі і медики звинувачують його в тому, що він ставився до коронавірусу, як до застуди, тому не ввів вчасно суворі карантинні обмеження та локдаун.

При тому, що ВООЗ назвала коронавірус пандемією в середині березня, Джонсон вперше оголосив про введення загальнонаціонального карантину 23 березня. Перед цим медики неодноразово говорили про те, що Британія проводить невірну політику з цього питання.

Про проведення розслідування просять тисячі сімей загиблих, медсестер і лідерів етнічних меншин. Вони заявляють про те, що бездіяльність влади призвела до “найбільшої кількості загиблих внаслідок зараження коронавірусом на душу населення серед усіх великих економік світу”.

Багато державних чиновників та політиків також наполягають на проведенні розслідування. У липні Джонсон говорив про те, що таке розслідування проведуть, але через, фактично, пів року – його не розпочали.

У британському уряді відповіли на це так:

“Ми зосереджені на захисті Національної служби охорони здоров’я Великобританії, порятунку життів, і зараз не підходящий час для того, щоб присвячувати величезну кількість офіційного часу розслідуванню. В майбутньому буде відповідний час, щоб озирнутися назад, проаналізувати і поміркувати над усіма аспектами цієї глобальної пандемії”.

Від Джонсона ж вимагають показати документи про те, чому в країні вчасно не ввели локдаун, а також, щоб члени тодішнього уряду дали свідчення. Юридична група Bereaved Families for Justice загрожує судовим позовом, щоб змусити міністрів почати розслідування, стверджуючи, що непідготовленийуряд “періодично не вживав розумних кроків для мінімізації наслідків пандемії, що призводило до масових і непотрібних людських жертв”.

“Не тільки ми, сім’ї загиблих, – мільйони людей по всій країні хочуть відповідей. Що робив прем’єр, щоб запобігти цьому? Чи міг його уряд бути краще підготовленим або ігнорував попередження? Чи були прийняті рішення, які коштували життів, а не рятували їх? Якщо ми хочемо винести уроки і врятувати життя зараз і в майбутньому, необхідно невідкладне громадське розслідування, передбачене законом”.

Крістінея МакАніа, генеральна секретарка Unison, організації, яка представляє 1,3 мільйона медичних працівників, заявила, що незалежне громадське розслідування має розпочатися, як тільки країна знову відкриється (орієнтовно – 21 червня).

“Якщо Великобританія хоче вилікуватися від пандемії, люди повинні зрозуміти, чому все пішло так жахливо погано. Необхідно відповісти на ключові питання про те, чому будинки престарілих залишилися такими вразливими, персонал на передовій залишився без засобів захисту, а тестування було припинено на ранніх етапах” , – сказала вона.

Дві найбільші групи лікарів і медсестер – Британська медична асоціація (BMA) і Королівський коледж медсестер – також підтримали заклики.