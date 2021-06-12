Про це інформує британське агентство ВВС.
Як відомо, королеві виповнилося 95 років.
Свій справжній день народження Єлизавета II відзначає 21 квітня. Офіційний день народження королеви не збігається зі справжнім і зазвичай відзначається в другу суботу червня.
Цього дня в Лондоні біля Букінгемського палацу зазвичай проводять “Trooping the Colour” – урочистий парад королівських військ з демонстрацією прапора одного з гвардійських полків.
Проте через епідемію коронавірусу, як і минулого року, свято проходило в скороченій версії.
Міні-парад “Trooping the Color” відбувся на території Віндзорського замку. Прапор проніс Шотландський гвардійський полк.
А в небі можна було спостерігати політ пілотажної групи ВПС Великої Британії.
Варто зазначити, що це перший подібний парад без чоловіка королеви – принца Філіпа, котрий помер у квітні цього року у 99-річному віці.
На церемонії в суботу Єлизавету II супроводжував її двоюрідний брат, герцог Кентський.
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Зазвичай на параді з нагоди дня народження Єлизавети II присутні члени королівської родини, а також тисячі глядачів. Британці заздалегідь займають місця на вулиці, щоб побачити дійство.
Однак у цю суботу церемонія проходила без глядачів через обмеження, пов’язані з коронавірусом.
Проте британці зібралися неподалік Віндзорського замку, щоб здалеку спостерігати за всім, що відбувалося.
- У липні минулого року королева Єлизавета II стала першим британським монархом, що посідає трон 25 тисяч днів.
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- Королева Великої Британії Єлизавета II продемонструвала свої навички володіння мечем, розрізавши ним торт на заході, організованому освітньою благодійною організацією Eden Project.