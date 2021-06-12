У суботу, 12 червня, королева Великої Британії Єлизавета II відзначала свій офіційний день народження. У зв'язку з цим відбувся міні-парад.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Як відомо, королеві виповнилося 95 років.

Свій справжній день народження Єлизавета II відзначає 21 квітня. Офіційний день народження королеви не збігається зі справжнім і зазвичай відзначається в другу суботу червня.

Цього дня в Лондоні біля Букінгемського палацу зазвичай проводять “Trooping the Colour” – урочистий парад королівських військ з демонстрацією прапора одного з гвардійських полків.

Проте через епідемію коронавірусу, як і минулого року, свято проходило в скороченій версії.

Міні-парад “Trooping the Color” відбувся на території Віндзорського замку. Прапор проніс Шотландський гвардійський полк.

А в небі можна було спостерігати політ пілотажної групи ВПС Великої Британії.

Варто зазначити, що це перший подібний парад без чоловіка королеви – принца Філіпа, котрий помер у квітні цього року у 99-річному віці.

На церемонії в суботу Єлизавету II супроводжував її двоюрідний брат, герцог Кентський.

Зазвичай на параді з нагоди дня народження Єлизавети II присутні члени королівської родини, а також тисячі глядачів. Британці заздалегідь займають місця на вулиці, щоб побачити дійство.

Однак у цю суботу церемонія проходила без глядачів через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Проте британці зібралися неподалік Віндзорського замку, щоб здалеку спостерігати за всім, що відбувалося.