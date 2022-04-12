У Бучанському районі оголосили про підозру за колабораціонізм псевдостарості

У Київській області місцевому мешканцю оголосили підозру через колабораціонізм. Житель Бучанського району закликав до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та "зливати" позиції ЗСУ.

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Генпрокурора.

Житель Київської області неодноразово передавав дані про розташування Збройних сил України та тероборони. Чоловік прийняв пропозицію російських окупаційних військ та співпрацював з ними.

Підозрюваного проголосили старостою одного з населених пунктів Бучанського району. Після цього він публічно закликав мирних жителів до співпраці з окупантами.