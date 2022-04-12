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У Бучанському районі оголосили про підозру за колабораціонізм псевдостарості

У Київській області місцевому мешканцю оголосили підозру через колабораціонізм. Житель Бучанського району закликав до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та "зливати" позиції ЗСУ.

Вівторок, 12 квітня 2022, 16:03
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Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Генпрокурора.

Житель Київської області неодноразово передавав дані про розташування Збройних сил України та тероборони. Чоловік прийняв пропозицію російських окупаційних військ та співпрацював з ними.

Підозрюваного проголосили старостою одного з населених пунктів Бучанського району. Після цього він публічно закликав мирних жителів до співпраці з окупантами.

Тепер псевдостароста утримується під вартою. Йому оголосили підозру за державну зраду та колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 та відповідно ч. 2 ст. 114-2 КК України). Над кримінальним провадженням працюють слідчі Нацполіції та СБУ.

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