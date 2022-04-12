У Бучанському районі оголосили про підозру за колабораціонізм псевдостарості

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Генпрокурора.
Житель Київської області неодноразово передавав дані про розташування Збройних сил України та тероборони. Чоловік прийняв пропозицію російських окупаційних військ та співпрацював з ними.
Підозрюваного проголосили старостою одного з населених пунктів Бучанського району. Після цього він публічно закликав мирних жителів до співпраці з окупантами.
Тепер псевдостароста утримується під вартою. Йому оголосили підозру за державну зраду та колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 та відповідно ч. 2 ст. 114-2 КК України). Над кримінальним провадженням працюють слідчі Нацполіції та СБУ.
- Нагадаємо, за процесуального керівництва Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері на Миколаївщині був затриманий керівник однієї з окружних прокуратур регіону за підозрою у держраді.
- Депутат Ізюмської міськради від нині призупиненої партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський пропустив незахищеною дорогою до обложеного міста російських солдатів.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти під дулами автоматів провели у місті “вибори мера”.
- З початку широкомасштабного вторгнення РФ окремі представники політсили “Опозиційна платформа – За життя” розпочали співпрацю з російськими окупантами, зрадивши присягу на вірність Україні.