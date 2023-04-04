У Бучі відкрили алею борців за незалежність – фоторепортаж

31 березня, у річницю з дня звільнення українськими захисниками Бучі від російських загарбників, у місті відкрили алею борців за незалежність, аби вшанувати загиблих українців.

Про це повідомляють #Букви.

31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських окупантів. Місто було в окупації 33 дні. Росіяни принесли понад 1400 смертей, із них 37 дитячих.

Нагадаємо, що 1 квітня 2022 року Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив про деокупацію Бучі.

“31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині”, – сказав тоді Федорук.

Зауважимо, що 31 березня у річницю з дня звільнення українськими захисниками Бучі від російських загарбників, президент України Володимир Зеленський і глави іноземних держав та урядів узяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, вбитих під час російської окупації.

Тоді разом із президентом України пам’ять загиблих ушанували президентка Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, яких поховано у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

Зазначимо, що українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, причетних до злочинів у Бучі.

Загалом під час окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів. Там загинуло понад 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – у самій Бучі. Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетних до цих злочинів. Також триває робота щодо притягнення до відповідальності причетних.

Після деокупації міста виявлено масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей.

“Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “русского міра” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі принципів прав людини та гуманітарного права”, – сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.













У Бучі відкрили алею борців за незалежність – фоторепортаж // 7 фото

Довідково. Битва за контроль над містом Буча між російськими та українськими Збройними силами та іншими Збройними формуваннями під час російського вторгнення в Україну розпочалася 25 лютого 2022 року. У межах наступу на Київ російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь та Гостомель, щоб оточити та обложити Київ із заходу. Колони росіян рухалися з території Білорусі через Чорнобиль – Іванків – Димер.