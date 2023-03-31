Сьогодні, 31 березня, роковини з дня звільнення українськими захисниками Бучі від російських загарбників. Президент України Володимир Зеленський згадав про скоєні РФ злочини за 33 дні окупації міста.

Відповідний відеоролик Володимир Зеленський опублікував y Telegram.

“Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних”, – написав президент України.

Нагадаємо, що 1 квітня 2022 року Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив про деокупацію Бучі.

“31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині”, – сказав тоді Федорук.

Зазначимо, що українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, які причетні до злочинів в Бучі.

Загалом під час окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів. Там загинуло понад 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – у самій Бучі. Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетних до цих злочинів. Також триває робота щодо притягнення до відповідальності причетних.

Після деокупації міста виявлено масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей.

“Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “русского міра” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі принципів прав людини та гуманітарного права”, – сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

Довідково. Битва за контроль над містом Буча між російськими та українськими збройними силами та іншими збройними формуваннями під час російського вторгнення в Україну розпочалася 25 лютого 2022 року. У межах наступу на Київ російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь та Гостомель, щоб оточити та обложити Київ із заходу. Колони росіян рухалися з території Білорусі через Чорнобиль – Іванків – Димер.