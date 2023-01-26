Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Італійський художник TVBOY підтримав жителів Бучі й закликав своїм малюнком–графіті зупинити війну. На малюнку зображено дівчинку-художницю, яка поверх напису Stop на дорожньому знаку домальовує слово War, саме таке графіті із закликом зупинити війну – “Stop War” з’явилося у Бучі біля міської ради.

У своїй унікальній роботі, яку залишив на згадку бучанцям, митець використав техніку трафарету.

“У Бучі біля міськради з’явилося графіті. Зупинити війну в Україні закликає увесь світ. Політики, митці, спортсмени об’єднуються у підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти й відбудувати. Дякуємо TVBOY за твій художній голос для нашої спільної перемоги!”, – зазначили у Бучанській міській раді.

Раніше відомий вуличний художник Бенксі створив графіті в селищі Бородянка в Київській області, яке навесні звільнили від російських військових. Населений пункт зазнав суттєвих руйнувань внаслідок військових дій.

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків. На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком: “Бородянка, Україна”.