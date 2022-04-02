Про це повідомляє AFP.
Водночас за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць Бучі після його звільнення від російських військових.
#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ
— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що у багатьох беззбройних чоловіків, яких вбили росіяни були зав’язані руки.
“На вулицях лежать тіла людей з зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?”, — розповів Подоляк.
#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ
— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022
Подоляк констатував, що Україна не просить воювати замість неї із Росією, але Україні потрібна зброя для захисту.
- Також російські окупаційні війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та прилеглі до нього склади паливно-мастильних матеріалів.
- Водночас сьогодні в Маріуполі від обстрілів російською армією постраждали тварини в зоопарку “Парк дикої природи”.
- Зокрема російські солдати завдали декількох ракетних ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області. Одна з ракет влучила в залізницю.
- Варто зазначити, що колона російських військових увійшла у Конотопський район Сумщини. У такий спосіб ЗС РФ сформували певний “коридор” для відступу техніки з Київщини та Чернігівщини.