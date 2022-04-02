Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 осіб. Також на вулицях лежать десятки трупів. За його словами, зруйновані вулиці міста всіяні трупами.

Про це повідомляє AFP.

Водночас за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць Бучі після його звільнення від російських військових.

#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що у багатьох беззбройних чоловіків, яких вбили росіяни були зав’язані руки.

“На вулицях лежать тіла людей з зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?”, — розповів Подоляк.

#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

Подоляк констатував, що Україна не просить воювати замість неї із Росією, але Україні потрібна зброя для захисту.