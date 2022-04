Про це повідомляє AFP.

Водночас за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць Бучі після його звільнення від російських військових.

#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ

— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022