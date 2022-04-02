Про це повідомляє AFP.

Водночас за словами журналістів, тіла щонайменше 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній із вулиць Бучі після його звільнення від російських військових.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що у багатьох беззбройних чоловіків, яких вбили росіяни були зав’язані руки.

“На вулицях лежать тіла людей з зв’язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?”, — розповів Подоляк.

Подоляк констатував, що Україна не просить воювати замість неї із Росією, але Україні потрібна зброя для захисту.