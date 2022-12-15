Польща заблокувала пакет рішення, серед яких надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги. На думку українського політолога й журналіста Євгена Магди, блокування Варшавою відповідного документу свідчить про економічні проблеми Польщі, які не пов'язані з бажанням зменшити допомогу Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно стало відомо, що Польща заблокувала пакет рішення, серед яких надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги через інше рішення щодо окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

“Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок”, — заявив європейський дипломат.

Зазначається, що йдеться про 4 документи, а саме допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення Євросоюзу, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта, а також податкова реформа.Все це було частиною угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити 14 грудня.

На прохання Польщі початковий крайній термін — 17:00 — продовжили до 20:00. Втім, коли й цей термін минув, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, понад 11 годин переконував польського прем’єра Матеуша Моравецького піти на поступки, однак марно.

Своєю чергою, український політолог та журналіст Євген Магда заявив, що цілком очевидно, що блокування Польщею пакетної угоди Євросоюзу, де одним з пунктів є допомога Україні на 18 млрд євро на 2023 рік, російська пропаганда зараз використає на повну потужність. Адже є факт з конкретною цифрою.

Зокрема, він наголосив, що попри блокування відповідного пакету рішення, Польща лишається вірною союзницею, солідарною з Україною. Як приклад, він нагадав про понад 200 танків Т-72 та дивізіон САУ Krab, які Україні передали поляки.

“Польща викладається по повній для допомоги нашим біженцям та ЗСУ у протистоянні російській навалі. І Bayraktar від Славоміра Сєраковського, і 75% наших біженців, які живуть у сім’ях, і потік вантажів з/в Україну – всі ці факти реально вражають”, – зауважив Євген Магда.

А також додав, що блокування конкретного документа Варшавою – це економічні проблеми самої Польщі, зокрема через податки, які не пов’язані з бажанням зменшити допомогу Україні.

На думку політолога, скоріше за все, Кремль використовуватиме будь-яку нагоду для того, щоб вбити клин між Україною та Польщею. І буде сіяти “зраду” на всіх рівнях шляхом брехні.

“Так, на жаль, буває. Як і те, що посилення Польщі в ЄС не до смаку Німеччині та іншим “старосвітським” країнам. Швидше за все, це питання вирішиться до кінця грудня на рівні ЄС. Особисто я знаю: у битві за майбутнє без Москви Польща на нашому боці”, – підсумував Євген Магда.