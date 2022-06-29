Президент Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО, який проходить у Мадриді. Український лідер наголосив на тому, що поки блок визначав Росію своєю головною загрозою — для Кремля "ви ворог вже дуже давно". Президент заявив, що альянс має допомогти Україні, щоб зламати плани Москви, та не дати їй розповсюдити військову машину на інші сусідні країни.

Про це повідомила пресслужба голови держави.

Володимир Зеленський звернувся до лідерів-країн зі словами, що відсьогодні починається нова історія для всього НАТО та євроатлантичної спільноти. Він наголосив на тому, що саміт у Мадриді має стати визначальним і переломним, щоб рішення відповідали подальшим діям, а під обстрілами не опинилися інші країни.

“У часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий Альянс”, — наголосив президент.

У випадку перемоги Росії та поширенню її військової машини на інші держави, зокрема членів Альянсу, це був би “наш спільний провал – України й НАТО”. На його думку, керівництво РФ бачить світ по-іншому та, наприклад, дивляться на Литву не як на члена НАТО, а як на колишню республіку СРСР.

Для Заходу Литва — незалежна і суверенна держава, проте у Кремлі її бачать як можливе майбутнє у межах своїх планів, щоб знову поневолити. Проте цей наратив не стосується лише цієї країни — російське керівництво дивиться так на кожну державу, яка колись перебувала у сфері їх впливу.

Президент наголосив, що лідери, які зібралися у Мадриді, прекрасно усвідомлюють цілі РФ. Кремль багато років погрожував, що розпочне війну проти України, якщо наша держава долучиться до блоку, проте цього так і не сталося, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів – після восьми років війни на Донбасі. “Тож чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось?” — запитав український лідер. Російська ідеологія побудована на тому, щоб тиснути на ворогів та зламати їх. Поки НАТО визначало РФ як ворога — Кремль вважав Альянс своєю головною загрозою давно. Тому пропагандисти, зокрема на телебаченні західних країн, просувають подібні наративи. Володимир Зеленський наголосив, що їхня робота “це не про свободу слова”, а навпаки лише “підготовка війни проти вас, причому всередині ваших держав”. “І подивіться, будь ласка, на нашу державу – до чого це може призвести у вас! Тактика Росії дуже проста. Вона знищує все – житлові будинки, торговельні центри, школи, лікарні. Понад 2800 ракет із 24 лютого, і абсолютна більшість – по цивільних об’єктах! Навіщо це? Навіщо бомби? Навіщо тотальні артилерійські удари?” — додав президент. Армія РФ знищує з обличчя Землі міста, щоб якнайбільше людей покинули їх. Так звана “друга армія світу” дотримується тактики “випалення всього живого”, щоб зайти вже у порожні та мертві населені пункти. Зеленський наголосив, що вони не мають на меті зупинитися на Донбасі чи півдні України. Навпаки у планах Кремля поглинути місто за містом, щоб потім перейти до Європи. Для Москви ціллю стають всі, кого вона вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Президент наголосив, що справжня мета РФ у цій війні наступна: не лише Україна, Молдова, Польща чи країни Балтії, а всі ці держави разом. Продовольча криза, блокування українських портів та голод використовується Кремлем як інструмент, котрий для них лише засіб досягнення власних цілей. Метою подібної поведінки є тиск на Захід, хаос та нові хвилі міграції до Європи. Зокрема аналогічним важелем тиску вони вважають енергетику та “газовий зашморг”. “Навіщо (РФ -, ред.) тисне на Європу? Щоб ви просили. Щоб принижувались. Щоб ви були повністю залежними. Щоб можна було примушувати вас відмовлятися від вашої свободи, від вашої демократії й від ваших цінностей заради тих чи інших інтересів російського керівництва”, — підкреслив Зеленський.

Поки демократичні держави закликали російське керівництво до розуму та моралі — Кремль накопичував сили. Поки Москву закликали поважати міжнародне право — вона виробляла ракети. Утім тирани розуміють силу і лише її, що чітко видно в районах України, де окупантам надали жорстку відсіч.

Фінляндія та Швеція приєднуються до Альянсу, з чим їх привітав Володимир Зеленський та додав, що “дуже добре, що це сталося зараз”. Тобто до моменту, поки РФ не стала відкрито діяти проти цих держав.

Український лідер наголосив, що цілі нашої країни та Північноатлантичного Альянсу “абсолютно збігаються”. Україна зацікавлена у безпеці та стабільності на Європейському континенті та у світі. Зокрема, щоб життя народів визначалося “не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера”, а міжнародним правом. Наша держава виступає проти “сірих” зон та терен, де є лише тотальна війна та нічого, крім руїн та смерті.