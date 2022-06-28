Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що у стратегічній концепції НАТО 2010 року РФ назвали партнером, проте настав час змінити цей підхід. На сьогодні РФ є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, хто знаходиться на східному фланзі.

Про це повідомляє польське видання PAP.

Перед своїм від’їздом до Мадриду на саміт НАТО Дуда зауважив, що майбутня зустріч має продемонструвати єдність перед обличчям агресії РФ проти України, перед усім, що відбувається за східним кордоном.

За словами польського президента, відповідь Заходу на “трагедії в Бучі, в Маріуполі й вчора в Кременчуці”, має бути “жорсткою та сильною”.

Дуда наголосив, що на сьогодні саме РФ становить найбільшу загрозу для Альянсу, особливо для його східного флангу – країн Балтії, Польщі, а також Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, і в цьому немає жодних сумнівів.

І відповідний підхід закріплять у новій стратегії НАТО, яку мають затвердити на саміті.

Раніше у газеті El País зазначили, що саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.