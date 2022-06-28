Про це повідомляє польське видання PAP.
Перед своїм від’їздом до Мадриду на саміт НАТО Дуда зауважив, що майбутня зустріч має продемонструвати єдність перед обличчям агресії РФ проти України, перед усім, що відбувається за східним кордоном.
За словами польського президента, відповідь Заходу на “трагедії в Бучі, в Маріуполі й вчора в Кременчуці”, має бути “жорсткою та сильною”.
Дуда наголосив, що на сьогодні саме РФ становить найбільшу загрозу для Альянсу, особливо для його східного флангу – країн Балтії, Польщі, а також Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, і в цьому немає жодних сумнівів.
І відповідний підхід закріплять у новій стратегії НАТО, яку мають затвердити на саміті.
Раніше у газеті El País зазначили, що саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.
- Нагадаємо, у завершальний тиждень європейського саміту два головні геополітичні блоки Заходу зосередилися на тому, щоб захистити світ від Росії та посилити тиск на Кремль.
- Лідери країн G7 висловили “серйозну занепокоєність” у зв’язку з заявами РФ про те, що вона може передати РБ ракети, здатні нести ядерний заряд. Вони також наголосили на солідарності з Україною в її “мужньому захисті” суверенітету та територіальної цілісності, тому продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Києву.
- Федеральна розвідувальна служба Швейцарії вважає, що в Женеві можуть знаходитися кілька десятків російських шпигунів. Відомство припустило, що місто є центром шпигунства, яке здійснює РФ в Європі.
- У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що згідно з характером просування та діями російських військових можна свідчити про поступову виснаженість ресурсу сил РФ.