У Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. Упродовж минулої доби було на 3 тисячі більше нових випадків, ніж будь-коли.

Про це повідомляє місцеве видання České noviny.

У МОЗ Чехії повідомили, що 9 жовтня в країні було підтверджено 8618 нових випадків зараження коронавірусом. Це максимальний показник з початку епідемії. Також, це на 3 тис. більше попереднього рекорду.

В цілому, на території країни коронавірусом заразилися 109 374 особи, з яких 905 померли. 53 173 пацієнти вже здорові.

Через спалах коронавірусу в Чехії ввели надзвичайний стан через епідемію. На території країни обмежили або повністю заборонили масові заходи.

Прем’єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що в Чехії можуть запровадити локдаун, аналогічний тому, який був навесні.

У більшості пацієнтів з COVID-19 хвороба протікає в легкій формі або ж без симптомів. Але медики зазначили, що кількість госпіталізацій різко зросла. Так, раніше у важкому стані було 274 пацієнти, а зараз таких 400.

Максимальна кількість хворих на COVID-19 – в Празі, Середній Богемії, Південній Моравії, Зліні та Градець-Кралове.