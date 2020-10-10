Про це повідомляє місцеве видання České noviny.
У МОЗ Чехії повідомили, що 9 жовтня в країні було підтверджено 8618 нових випадків зараження коронавірусом. Це максимальний показник з початку епідемії. Також, це на 3 тис. більше попереднього рекорду.
В цілому, на території країни коронавірусом заразилися 109 374 особи, з яких 905 померли. 53 173 пацієнти вже здорові.
Через спалах коронавірусу в Чехії ввели надзвичайний стан через епідемію. На території країни обмежили або повністю заборонили масові заходи.
Прем’єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що в Чехії можуть запровадити локдаун, аналогічний тому, який був навесні.
У більшості пацієнтів з COVID-19 хвороба протікає в легкій формі або ж без симптомів. Але медики зазначили, що кількість госпіталізацій різко зросла. Так, раніше у важкому стані було 274 пацієнти, а зараз таких 400.
Максимальна кількість хворих на COVID-19 – в Празі, Середній Богемії, Південній Моравії, Зліні та Градець-Кралове.
- В Україні з понеділка, 5 жовтня, почав діяти новий поділ на зони карантину в залежності від ситуації із зараженням коронавірусом в регіонах.
- 21 вересня у регіонах “червоної” зони ввели нові обмеження. #Букви розповідали, що зміниться.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні змінив критерії встановлення “червоної зони” адаптивного карантину в регіонах.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.