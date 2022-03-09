Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.
Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України та силовиків. Вони продовжують обороняти область від окупантів.
Деякі підрозділи ворога оточили, а щоб якось вийти із ситуації вони стали наносити вогневі ураження по своїх же військах. Окупанти атакують своїх там, де вони скуті ближнім боєм із підрозділами ЗСУ.
Зокрема днями ЗСУ знищили передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою. Це дозволило суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.
- Нагадаємо, російські окупанти, які захопили цивільне рятувальне судно “Сапфір” біля острова Зміїний, транспортують його в Крим. Капітан зазначив, що екіпаж знаходиться “під дулами” загарбників.
- Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.
- Завод “Кузня на Рибальському” передає півтисячі кулеметів ПКМ (Покемон), які виготовлялись на експорт, для Збройних Сил України. Завдяки цьому можна оснастити шість бригад української армії.
- За даними поліції Київської області, сьогодні, під час евакуації мирних мешканців Демидова, російські загарбники почали стріляти по людях.