У Чернігівській області тривають бої проти загарбників. Окупанти, які опинилися в оточенні, аби вийти з нього стали обстрілювати власних солдатів.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України та силовиків. Вони продовжують обороняти область від окупантів.

Деякі підрозділи ворога оточили, а щоб якось вийти із ситуації вони стали наносити вогневі ураження по своїх же військах. Окупанти атакують своїх там, де вони скуті ближнім боєм із підрозділами ЗСУ.

Зокрема днями ЗСУ знищили передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою. Це дозволило суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.