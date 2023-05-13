Станом на ранок 13 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких – 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”загальним залпом до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 39 суден, з них 6 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

За даними ВМС, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Крім того, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи покинули українські порти 18 суден, на борту яких було понад півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 444-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 1 982 тисяч російських окупантів.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.