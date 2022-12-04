У Чорному морі РФ утримує 4 носії «Калібрів» із загальним залпом у 24 ракети

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Тоді як у Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп — 76 ракет.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 1 судно, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 0 суден;
У пресслужбі зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Варто зауважити, що з 24 лютого, станом на 3 грудня, Збройні сили України ліквідували понад 91 тисячу російських окупантів; протягом 3 грудня втрати противника становлять 550 осіб.
- Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.
- 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.
- Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон провели пресконференцію у Білому домі в межах державного візиту французького лідера. Ключовими темами стали війна РФ проти України та підтримка Києва з боку НАТО.