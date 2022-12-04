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У Чорному морі РФ утримує 4 носії «Калібрів» із загальним залпом у 24 ракети

Станом на 4 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 21 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет «калібр», загальний залп — 24 ракет.

Неділя, 4 грудня 2022, 15:47
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Тоді як у Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп — 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 1 судно, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 0 суден;

У пресслужбі зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Джерело: ВМС ЗСУ

Варто зауважити, що з 24 лютого, станом на 3 грудня, Збройні сили України ліквідували понад 91 тисячу російських окупантів; протягом 3 грудня втрати противника становлять 550 осіб.

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