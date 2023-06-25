У Чорному морі росіяни утримують ракетоносій, ситуація залишається напруженою — ОК «Південь»

Джерело: Оперативне командування “Південь”
Протягом минулої доби ворог здійснив авіаційний удар парою Су-35 зі скиданням двох КАБ-500 по Козацькому та Веселому на Бериславщині, вкотре атакувавши приватний сектор. Один будинок зруйновано вщент, декілька понівечено.
64 рази працювала і ворожа артилерія, якою по населених пунктах правобережної Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману було випущено 366 снарядів.
Найбільше потерпали Антонівка й Херсон, дісталося й Микільському та Дніпровському. За добу 2 цивільних отримали поранення, нажаль одна людина під час нічного обстрілу загинула.
Зранку ворог завдав удару по приватному сектору прибережної смуги Очакова. Внаслідок влучання в приватне обійстя спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.
Тоді як українською авіацією відпрацьовано два удари по секторах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсонському і Каховському районах. До того ж ракетно-артилерійські підрозділи “додали вогню”. У загальному підсумку ліквідовано 10 окупантів, 2 крупнокаліберні гармати типу “Гіацинт-Б” та “Мста-Б” та 4 переоблаштовані човни.
Водночас загрози з боку ворога залишаються на досить високому рівні, як щодо артилерійських обстрілів та авіаційних ударів прифронтових територій, так і ракетно-дронових ударів глибше в тилові регіони.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони “Shahed”.
Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та три ударних дрони “Shahed”. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- У ніч проти 25 червня російські військові атакували передмістя Запоріжжя. Понівечено припарковані вантажівки та споруди.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, останніми днями українські війська проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.
- Народний депутат України 8-го скликання та український військовий Андрій Білецький зазначив, що поки всі спостерігали за бунтом ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина, українські військові провели успішний наступ на Бахмутському напрямку.