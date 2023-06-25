У Чорному морі росіяни утримують ракетоносій, ситуація залишається напруженою — ОК «Південь»

Загальна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня лишається динамічною та напруженою. У Чорному морі ворог зменшив корабельне угруповання до шести, а ракетоносіїв до одного. На бойовому чергуванні лишився підводний човен, спорядження якого до чотирьох "Калібрів".

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Протягом минулої доби ворог здійснив авіаційний удар парою Су-35 зі скиданням двох КАБ-500 по Козацькому та Веселому на Бериславщині, вкотре атакувавши приватний сектор. Один будинок зруйновано вщент, декілька понівечено.

64 рази працювала і ворожа артилерія, якою по населених пунктах правобережної Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману було випущено 366 снарядів.

Найбільше потерпали Антонівка й Херсон, дісталося й Микільському та Дніпровському. За добу 2 цивільних отримали поранення, нажаль одна людина під час нічного обстрілу загинула.

Зранку ворог завдав удару по приватному сектору прибережної смуги Очакова. Внаслідок влучання в приватне обійстя спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

Тоді як українською авіацією відпрацьовано два удари по секторах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсонському і Каховському районах. До того ж ракетно-артилерійські підрозділи “додали вогню”. У загальному підсумку ліквідовано 10 окупантів, 2 крупнокаліберні гармати типу “Гіацинт-Б” та “Мста-Б” та 4 переоблаштовані човни.

Водночас загрози з боку ворога залишаються на досить високому рівні, як щодо артилерійських обстрілів та авіаційних ударів прифронтових територій, так і ракетно-дронових ударів глибше в тилові регіони.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони “Shahed”.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та три ударних дрони “Shahed”. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.