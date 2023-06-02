Станом на ранок 2 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 7 ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 20 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі ракетоносіїв немає, на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 173 судна, з них 59 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 151 судно, з них 45 рухались із протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Зазначимо, в Україні триває 464-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 208 тисяч російських загарбників.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками знищено два ворожих ударних БпЛА типу “Ланцет” та розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.