Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі досі перебуває десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 27 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 31 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають 12 кораблів. Ще один чергує в акваторії Азовського моря.
Ворог розгорнув корабельне угруповання ширше, оскільки завершилися шторми.
Наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу “Калібр”, споряджених та готових до застосування. Це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки, — зазначила вона.
Наталія Гуменюк зазначила, що надводному носію потрібно 2-3 години, аби опинитися в зоні ведення бойових дій.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:
- 92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),
- 52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),
- 118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),
- 162 ракети Х-22/32 (44%),
- 53 ракети Х-47М2 “Кинджал” (84%),
- 59 ракет морського базування “Калібр” (9%).
Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:
- 290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),
- 150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),
- 36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),
- 20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)
- 20 ракет Х-47М2 “Кинджал” (47% довоєнного запасу).
Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.
На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.
- Протягом п’ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.
- Внаслідок 14-ї масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.
- Ворог продовжує спроби завдати ударів по нашій енергосистемі. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.
- Російська Федерація не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
- За даними ГУР МОУ російський ракетний “бліцкриг” провалився, але Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, адже в них є ще багато застарілого озброєння.