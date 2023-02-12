Станом на 12 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – вісім ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі досі перебуває десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 31 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають 12 кораблів. Ще один чергує в акваторії Азовського моря.