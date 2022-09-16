Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Прикордонники припустили, що пліт на 20 осіб був несправним та тримався на воді лише завдяки прив’язаним рятувальним жилетам.

Там знайшли водонепроникний мішок з російськими монетами, елементами одностроїв моряків та морпіхів. Зазначається, що на одностроях та жилетах розміщено бойові номери.

“Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля передав охоронцям кордону екіпаж морського торгового судна. На плоту був водонепроникний мішок з російськими монетами, елементами одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет. 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”. Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.