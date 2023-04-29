Станом на 29 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться дванадцять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 суден, з них 14 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 19 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 430-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українськими захисниками ліквідовано вже більш як 190 тисяч російських загарбників.

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.