Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 34 суден, з них 14 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 19 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 430-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українськими захисниками ліквідовано вже більш як 190 тисяч російських загарбників.
Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.
- Компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотний літальний апарат під назвою Shark Mini, він є зменшеною модифікацією однойменного розвідкомплексу, який уже використовують на фронті.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня. Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів.
- За словами Президента України Володимира Зеленського тільки “абсолютне зло” здатне завдавати ударів по мирних містах, чинячи терор, прикладом якого стали обстріли 28 квітня.