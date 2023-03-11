Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовуються стабілізаційні відключення.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються стабілізаційні відключення відповідно до графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

“Тому за командою “Укренерго” були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті. Слідкуйте за оновленнями”, – зауважили в ДТЕК.

Зазначимо, що за даними “Укренерго”, станом на 11 березня 9:00 триває відновлення енергосистеми після масованої атаки РФ 9 березня. Проте у Житомирській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях досі діють мережеві обмеження.

У компанії зазначили, що у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, споживання електроенергії знизилось завдяки потеплінню. Зокрема, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Обмеження, які зараз діють в деяких регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.

Отже, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Проте в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

За даними “Укренерго”, вночі росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Відтак ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від українських військових.