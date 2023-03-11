Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Відтак у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються стабілізаційні відключення відповідно до графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
“Тому за командою “Укренерго” були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті. Слідкуйте за оновленнями”, – зауважили в ДТЕК.
Зазначимо, що за даними “Укренерго”, станом на 11 березня 9:00 триває відновлення енергосистеми після масованої атаки РФ 9 березня. Проте у Житомирській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях досі діють мережеві обмеження.
У компанії зазначили, що у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, споживання електроенергії знизилось завдяки потеплінню. Зокрема, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
Обмеження, які зараз діють в деяких регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.
Отже, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Проте в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.
За даними “Укренерго”, вночі росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Відтак ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від українських військових.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване вчорашніми ракетними ударами.