Відповідний указ №305/2021 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Йдеться про рішення РНБО від 16 липня 2021 року “Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства”.
“Запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.., відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави”, – йдеться в тексті указу.
Зазначається, що такі зміни в деклараціях запроваджують заради протидії використанню чиновниками “громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також запобігання виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства”.
Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Кабінету Міністрів України доручено поінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Варто зазначити, що зміни в деклараціях анонсував тиждень тому секретар РНБО Олексій Данілов. Він тоді зазначив, що РНБО пропонує зобов’язати всіх осіб, які повинні подавати декларації про доходи, позначати в них інформацію про наявність іншого громадянства, окрім українського.
“Там (в деклараціях — ред.) буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання. Це буде обов’язковим для тих, хто заповнює декларації”, — наголошував Данілов.
Він додав, що в разі прийняття “закону про олігархів”, що передбачає подання ними електронних декларацій, норми про позначення громадянства їх так само стосуватимуться.
- У 2019 році до парламенту було подано суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство. “Європейська Солідарність” заявляла, що законопроєкт про подвійне громадянство може легалізувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це надасть можливість громадянам із російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради. Закон було знято з розгляду.
- Майже половина українців виступають проти ідеї подвійного громадянства з іншими країнами. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.