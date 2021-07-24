Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке зобов’яже чиновників вносити інформацію щодо подвійного громадянства в електронні декларації.

Відповідний указ №305/2021 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Йдеться про рішення РНБО від 16 липня 2021 року “Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства”.

“Запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.., відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави”, – йдеться в тексті указу.

Зазначається, що такі зміни в деклараціях запроваджують заради протидії використанню чиновниками “громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також запобігання виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства”.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Кабінету Міністрів України доручено поінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що зміни в деклараціях анонсував тиждень тому секретар РНБО Олексій Данілов. Він тоді зазначив, що РНБО пропонує зобов’язати всіх осіб, які повинні подавати декларації про доходи, позначати в них інформацію про наявність іншого громадянства, окрім українського.

“Там (в деклараціях — ред.) буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання. Це буде обов’язковим для тих, хто заповнює декларації”, — наголошував Данілов.

Він додав, що в разі прийняття “закону про олігархів”, що передбачає подання ними електронних декларацій, норми про позначення громадянства їх так само стосуватимуться.