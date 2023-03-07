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У Держдепі США прокоментували «жахливе відео» розстрілу беззбройного українського військового

Державний департамент США знає про "жахливе відео" розстрілу беззбройного українського армійця, який перебував в російському полоні, заявив речник Нед Прайс.

Вівторок, 7 березня 2023, 23:44
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Про це інформує CNN.

Під час брифінгу в Держдепартаменті Прайс зазначив, що страшна картина того, як цього беззбройного українця розстрілюють після гасла “Слава Україні”, “просто перехоплює дух з погляду його варварства”.

“Росії, на нашу думку, має бути соромно за себе, – продовжив він. Вона зневажає основні правила війни, елементарну гуманність, елементарну порядність… коли її сили беруть участь у подібних звірствах”.

Прайс додав, що це не перше свідчення звірств Росії в Україні, і, за його словами, на жаль, ймовірно, це буде не останній підрахунок, який “наші українські партнери ведуть про потенційні звірства воєнних злочинів, які зараз налічують десятки тисяч випадків”.

Розстріляним українським військовополоненим є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Захисник вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.

З бійцем втратили зв’язок після бойових дій в районі міста Бахмут.

Нині тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

У Генштабі ЗСУ та 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького теж підтвердили інформацію.

“Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців”, — зазначили у Генштабі.

Теги: відео, військовополонений, воєнні злочини, Держдеп США, Нед Прайс, російськи окупанти, росіяни

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