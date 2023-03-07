У Держдепі США прокоментували «жахливе відео» розстрілу беззбройного українського військового

Про це інформує CNN.
Під час брифінгу в Держдепартаменті Прайс зазначив, що страшна картина того, як цього беззбройного українця розстрілюють після гасла “Слава Україні”, “просто перехоплює дух з погляду його варварства”.
“Росії, на нашу думку, має бути соромно за себе, – продовжив він. Вона зневажає основні правила війни, елементарну гуманність, елементарну порядність… коли її сили беруть участь у подібних звірствах”.
Прайс додав, що це не перше свідчення звірств Росії в Україні, і, за його словами, на жаль, ймовірно, це буде не останній підрахунок, який “наші українські партнери ведуть про потенційні звірства воєнних злочинів, які зараз налічують десятки тисяч випадків”.
Розстріляним українським військовополоненим є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Захисник вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.
З бійцем втратили зв’язок після бойових дій в районі міста Бахмут.
Нині тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.
У Генштабі ЗСУ та 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького теж підтвердили інформацію.
“Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців”, — зазначили у Генштабі.
- 6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав у єдності відповісти на гасло “Слава Україні!”, котре вимовив полонений український військовослужбовець. Росіяни розстріляли беззбройного армійця.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час свого виступу на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що Росія хоче війни, а не миру, й закликав держави-члени ООН об’єднатися навколо захисту Статуту ООН задля припинення повномасштабної війни в Україні.