Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.
У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи. Продовжують розбирати завали багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.
Травмовано 75 людей, серед яких 15 дітей. Було ; врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.
Ще 35 мешканців будинку зникли безвісти. Пошук людей під завалами триває.
Раніше у Нацполіції зазначали, що протягом ночі на місці трагедії працювали 500 поліцейських, зокрема 5 слідчо-оперативних груп, посилені патрулі, кінологи з пошуковими собаками, психологи та багато інших задіяних служб.
На місці облаштовано пункти обігріву й пересувний пункт поліції.
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