16 січня станом на 10:30 у Дніпрі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії по багатоповерхівці зросла до 36. Серед жертв є дві дитини.

Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.

У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи. Продовжують розбирати завали багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.

Травмовано 75 людей, серед яких 15 дітей. Було ; врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

Ще 35 мешканців будинку зникли безвісти. Пошук людей під завалами триває.

Раніше у Нацполіції зазначали, що протягом ночі на місці трагедії працювали 500 поліцейських, зокрема 5 слідчо-оперативних груп, посилені патрулі, кінологи з пошуковими собаками, психологи та багато інших задіяних служб.

На місці облаштовано пункти обігріву й пересувний пункт поліції.