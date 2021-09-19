18 вересня у Дніпрі відбувся захід Kulish Fest, під час якого невідомі влаштували провокацію. Учасники фестивалю повідомили, що на одного з молодиків було складено адмінпротокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство.

#Букви зібрали, що відомо про інцидент.

Kulish Fest відбувся в парку “Зелений гай”. Навідались на дійство майже тисяча дніпрян: волонтери, ветерани АТО, активісти, родини з дітьми. Прийшов на святкування п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами очевидців, на святкуванні було й кілька сотень невідомих молодиків.

Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва повідомила, що невідомі особи постійно вигукували щось на зразок “Зеленський молодець” та лаялися, реагуючи на Порошенка та політсилу “Європейська Солідарність”. Зокрема, вони викрикували, що їм “не місце в Дніпрі”.

Організатор фестивалю, волонтер та музикант Святослав Бойко заявив, що у молодиків була при собі зброя – пістолети, кастети і ножі.

“У них була зброя. Були зафіксовані в них і пістолети, і кастети. Оці всі “молоді люди”, які стояли такою організованою купкою”, – сказав Бойко.

Щоб не зіпсувати свято, місцеві жителі відтіснили молодиків, а когось затримали. Серед них був чоловік 1999 року народження, який назвав себе Андрій Махно.

Довідка. Фестиваль Kulish Fest проводять в різних містах України за ініціативою волонтера та музиканта, лідера групи “Широкий лан” Ярослава Бойка, представників “Європейської Солідарності” та ветеранів війни проти Росії на Донбасі.