Правоохоронці викрили двох жителів Дніпра, які незаконно продавали гуманітарну допомогу, яка приїжджала з Польщі й була призначена для українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, зловмисники, які видавали себе за “волонтерів” благодійного фонду, налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Польщі. Злочинці систематично наживалися на продажі харчових продуктів і товарів особистої гігієни, ввезених для військових Збройних сил України, на території Дніпра.

Зокрема для зберігання гуманітарної допомоги чоловіки орендували складські приміщення, й надалі продавали її. Під час розслідування злочину правоохоронці задокументували продаж гуманітарної допомоги – харчових продуктів на суму 850 тисяч гривень.

Окрім того, під час обшуків за місцем проживання, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено: 6 тонн харчових продуктів, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 мільйони гривень.

Раніше на Прикарпатті співробітники благодійної організації організували незаконну схему. Вони продавали машини, які завезли як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Вони зазначали, що перевозять гуманітарну допомогу, а саме товарно-матеріальні цінності та машини. Після чого продавали їх з метою отримання прибутку. Зафіксовано факти продажу транспортних засобів за 20 000 доларів. Загалом продали три машини.