Протягом доби енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 15 тисяч родин у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За 7 грудня аварійно-ремонтним бригадам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити світло для 15 483 родин на Донеччині, домівки яких було знеструмлено через масовані обстріли РФ.

У компанії зазначили, що постійні обстріли продовжують руйнувати електроінфраструктуру регіону. Внаслідок чого, поки що без електропостачання залишаються 95 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.

“Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України”, – наголосили в ДТЕК.

Зазначимо, що гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, наразі тривають аварійні відключення.

Нагадаємо, що 5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.

Своєю чергою, голова правління Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що українській енергосистемі може допомогти вітрова генерація. Під час дефіциту вона може покращувати енергозабезпечення України. Володимир Кудрицький зазначив, що вітрова генерація має великий потенціал саме взимку. Натомість сегмент зеленої енергетики має низьку ефективність через те, що активність сонця — знижена.