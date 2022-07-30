Про це йдеться на офіційній сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у Facebook.

29 липня десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили броньований штурмовик окупантів Су-25. Повітряну ціль знищили на території Донецької області.

Нагадаємо, що в Україні триває 157-ма доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. За цей час російські окупанти втратили понад 40 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки. За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 липня 2022 року, російська армія втратила близько 40670 особового складу. Протягом минулої доби, 29 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Крім того, станом на початок 157-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку російських атак, зокрема в районі н. п. Бражівка, Дмитрівка, Піски, Авдіївка, Мар’їнка. На декількох інших напрямках, де окупанти пішли в атаку, бойові дії тривають.

Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

“Ігла” — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року.