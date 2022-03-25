Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
“Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. “Ти де? Я на Драмі”. Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу”, — йдеться у повідомленні.
Тепер на місці колишнього театру – руїни, які стали останнім притулком для сотень людей.
Російських військових не зупинив напис “діти” та заяви цивільних про те, що у приміщеннях знаходяться жінки, діти та люди похилого віку.
“Драматичний театр цинічно знищили вісники російського світу. Цих фашистів 21 століття не зупинив ані величезний напис ДІТИ, ані заяви самих людей, що там лише мирні – жінки, діти, люди похилого віку. Окупант знав, куди б’є”, — зазначають у міськраді.
- Коли мешканець Маріуполя Сергій прокинувся від новин про те, що в Маріупольському драматичному театрі, де сховалися сотні людей, вибухнула бомба, він не міг дихати – всередині була його дружина та дві їхні доньки. Він поділився своєю історією зі світом.
- Італійський уряд висловив готовність відбудувати зруйнований внаслідок російського бомбардування Маріупольський драматичний театр.
- Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.