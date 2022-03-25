Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

“Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. “Ти де? Я на Драмі”. Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу”, — йдеться у повідомленні.

Тепер на місці колишнього театру – руїни, які стали останнім притулком для сотень людей.

Російських військових не зупинив напис “діти” та заяви цивільних про те, що у приміщеннях знаходяться жінки, діти та люди похилого віку.

“Драматичний театр цинічно знищили вісники російського світу. Цих фашистів 21 століття не зупинив ані величезний напис ДІТИ, ані заяви самих людей, що там лише мирні – жінки, діти, люди похилого віку. Окупант знав, куди б’є”, — зазначають у міськраді.