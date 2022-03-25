Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

“Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. “Ти де? Я на Драмі”. Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу”, — йдеться у повідомленні.

Тепер на місці колишнього театру – руїни, які стали останнім притулком для сотень людей.

Російських військових не зупинив напис “діти” та заяви цивільних про те, що у приміщеннях знаходяться жінки, діти та люди похилого віку.