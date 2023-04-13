Про це повідомив сам генерал на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі він зазначив, що вдячний лікарям Миколаївської Лікарні Швидкої Медичної Допомоги, які до останнього боролися за життя його батька.

“Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг…. я дуже старався! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш що можеш далеко не все! Шалено вдячний лікарям Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні, які разом зі мною до останнього боролися за твоє життя”, — написав Марченко.

Крім того, генерал опублікував відео ДТП. На записі видно, як легковик на великій швидкості збиває мопед, на якому їхав батько генерала Марченка. Ймовірно, аварія сталася ще 6 квітня.

Нагадаємо, що Дмитро Марченко на псевдо “Марчелло” — бойовий генерал та кіборг, який користується повагою серед мешканців Миколаєва. Зокрема, завдяки його зусиллям місто вдалось відстояти, коли росіяни намагалися оточити та окупувати його у березні 2022 року.