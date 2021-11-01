31 жовтня в округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Так, явка виборців на момент закриття дільниць склала 21,39 % в ОВО (одномандатному виборчому окрузі) № 184 та 25,57 % в ОВО № 197.

Станом на 1 листопада Окружна виборча комісія (ОВК) № 197 опрацювала протоколи 42 дільниці зі 141, з них комісія прийняла протоколи від 34 комісії, шість відправлено на перерахунок, два – на уточнення.

На перерахунок направили через виявлення неточностей або помилок. Так, наприклад, комісія в селі Студенець (ВД № 710265) допустила неточності у кількості голосів щодо кандидатки Олени Козачук, вказавши у першому протоколі 0, а в другому – 1 голос “за”.

Окружна виборча комісія №184 станом на 09:40 1 листопада прийняла протоколи 177 виборчих дільниць, п’ять знаходиться на уточненні. Документація з двох дільниць виявилася незапакованою, повідомляють у громадській мережі ОПОРА.