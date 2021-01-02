Covid-19 Україна

оновлено 02.01.2021 о 17:02

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У Фінляндії вперше зафіксували побічну реакцію на COVID-вакцину

Фінська агенція з лікарських засобів Fimea проаналізувала перший звіт про побічну реакцію на вакцину проти коронавірусу. Це перший випадок після того, як країна розпочала впровадження програми щеплення 27 грудня.

Субота, 2 січня 2021, 17:35

Про це повідомляє видання Yle.

За словами головного лікаря агенції Майї Кауконен, звіт про побічну реакцію дійсно надійшов, але вона не може розголошувати жодних деталей через конфіденційність пацієнта.

Медик зазначила, що кількість побічних реакцій буде поступово збільшуватися, адже вакцинація лише нарощує потужності.

“Коли буде зафіксовано щонайменше п’ять таких повідомлень, ми розмістимо на нашому вебсайті інформацію про тип реакцій, що відбулися”, – сказала Кауконен.

Вакцинолог та старший лікар Фінського інституту охорони здоров’я та добробуту (THL) Ганна Ногинек пояснила, що її не дивує факт отримання повідомлення про побічну реакцію. Повідомлення, за її словами, частішатимуть, особливо на ранніх стадіях її вакцин.

Теги: вакцина, вакцинація, Коронавірус

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