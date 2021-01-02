У Фінляндії вперше зафіксували побічну реакцію на COVID-вакцину

Про це повідомляє видання Yle.
За словами головного лікаря агенції Майї Кауконен, звіт про побічну реакцію дійсно надійшов, але вона не може розголошувати жодних деталей через конфіденційність пацієнта.
Медик зазначила, що кількість побічних реакцій буде поступово збільшуватися, адже вакцинація лише нарощує потужності.
“Коли буде зафіксовано щонайменше п’ять таких повідомлень, ми розмістимо на нашому вебсайті інформацію про тип реакцій, що відбулися”, – сказала Кауконен.
Вакцинолог та старший лікар Фінського інституту охорони здоров’я та добробуту (THL) Ганна Ногинек пояснила, що її не дивує факт отримання повідомлення про побічну реакцію. Повідомлення, за її словами, частішатимуть, особливо на ранніх стадіях її вакцин.
- 12 грудня Управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer. 12 грудня розпочалися поставки вакцини.
- 27 грудня у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація препаратом від Pfizer.
- ЄС хоче отримали 300 млн доз вакцини, що може покрити близько третини від кількості, необхідної для вакцинування всього населення блоку.