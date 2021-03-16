Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я країни.
Новий штам виявили під час спалаху інфекції в лікарні міста Ланьон в департаменті Кот-д`Армор. Станом на 13 березня, 8 з 79 виявлених в лікарняному центрі випадків зараження відносяться до проявів нового різновиду.
У відомстві зазначили, що початкові аналізи не дозволяють зробити висновок ні про серйозність, ні про підвищений трансмісивний вірус. Однак в управлінні припускають, що новий штам не можуть виявити звичайні скринінгові тести.
В даний момент проводяться поглиблені дослідження, оцінка властивостей вірусу з метою виявлення його впливу на організм.
“В якості запобіжного заходу місцева влада посилює заходи по недопущенню передачі вірусу, наприклад, прискорюючи кампанію з вакцинації населення, нагадуючи про важливість дотримання обмежень і неприпустимість масових заходів”, – зазначили у відомстві.
Також будуть проводитися експерименти, щоб визначити, як цей варіант реагує на вакцинацію й антитіла, вироблені під час попередніх інфекцій.
Фахівці відносять новий штам до категорії, визначеної ВООЗ як “варіанти під наглядом”.
Після того, як штам оцінять експерти, його, у разі виявлення особливих властивостей, віднесуть до категорії “проблемних”.
- У грудні минулого року стало відомо, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро вчені виявили новий штам коронавірусу.
- У січні 2021 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з посиланням на дані перших наукових досліджень заявляв, що британський штам коронавірусу може бути більш смертоносним.
- За даними вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, клінічні випробування двох вакцин COVID-19 показують, що варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Південній Африці, більш стійкий до антитіл, які формуються після щеплення.
- Американська компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, спрямовану на боротьбу з південноафриканським штамом коронавірусу.