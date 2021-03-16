На північному заході Франції в регіоні Бретань виявили випадки зараження новим, невідомим раніше штамом коронавірусу, який важко виявити за допомогою існуючих тестів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я країни.

Новий штам виявили під час спалаху інфекції в лікарні міста Ланьон в департаменті Кот-д`Армор. Станом на 13 березня, 8 з 79 виявлених в лікарняному центрі випадків зараження відносяться до проявів нового різновиду.

У відомстві зазначили, що початкові аналізи не дозволяють зробити висновок ні про серйозність, ні про підвищений трансмісивний вірус. Однак в управлінні припускають, що новий штам не можуть виявити звичайні скринінгові тести.

В даний момент проводяться поглиблені дослідження, оцінка властивостей вірусу з метою виявлення його впливу на організм.

“В якості запобіжного заходу місцева влада посилює заходи по недопущенню передачі вірусу, наприклад, прискорюючи кампанію з вакцинації населення, нагадуючи про важливість дотримання обмежень і неприпустимість масових заходів”, – зазначили у відомстві.

Також будуть проводитися експерименти, щоб визначити, як цей варіант реагує на вакцинацію й антитіла, вироблені під час попередніх інфекцій.

Фахівці відносять новий штам до категорії, визначеної ВООЗ як “варіанти під наглядом”.

Після того, як штам оцінять експерти, його, у разі виявлення особливих властивостей, віднесуть до категорії “проблемних”.