31 жовтня в шотландському місті Глазго стартує довгоочікуваний кліматичний саміт COP26, на який з'їдуться делегати майже з 200 країн, і які, як очікується, повинні домовитися скоротити викиди вуглецю до 2030 року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Цей саміт мав відбутися ще минулого року, але через пандемію його перенесли на рік.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що саміт стане “моментом істини у світі”. Виступаючи перед початком двотижневої конференції, він закликав світових лідерів максимально відповідально поставитися до саміту: “Питання, яке задають усі, полягає в тому, чи ми скористаємося цим моментом або дозволимо йому вислизнути”.

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Першого дня буде оголошено звіт про стан клімату, опублікований Всесвітньою метеорологічною організацією. У звіті кліматологів порівнюватиметься глобальна температура цього року з попередніми роками.

Останнє десятиліття було найтеплішим за історію спостережень. Крім того, частішають екстремальні погодні явища: повені та лісові пожежі.

Більшість лідерів приїде на COP26 пізно ввечері в неділю. Багато хто їде з іншого саміту, G20, з Риму.

Неділя – переважно церемоніальний день відкриття. З промовою виступить Абдулла Шахід, президент Генеральної Асамблеї ООН та міністр закордонних справ Мальдівських островів. Варто зазначити, що Мальдіви також перебувають під загрозою через підвищення рівня моря.

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Саміт COP26

Зміна клімату – одна з найгостріших проблем світу. Уряди повинні пообіцяти скорочувати викиди вуглецю, щоб запобігти зростанню глобальної температури.

Рішення, ухвалені на саміті, можуть вплинути на життя людей, на те, як ми обігріваємо свої будинки, що ми їмо і як подорожуємо.

Велика Британія поставила за мету, щоб до 2035 року вся електроенергія країни вироблялася з “чистих” джерел, а до 2050 року викиди парникових газів скоротилися до нуля.

До глав держав приєднаються деякі з провідних світових кліматичних активістів, серед них натураліст сер Девід Аттенборо та екоактивістка Грета Тунберг.

Спеціальний поїзд, що прибув з Амстердама, привіз близько 500 делегатів, зокрема представників Нідерландів, Бельгії, Італії та Німеччини, а також 150 молодіжних активістів і членів Європейського парламенту.

Багато учасників та активісти їдуть до Глазго поїздом, оскільки це більш екологічний спосіб пересування, ніж літак.

Що відбувається із кліматом?

З початком промислової революції та масового виробництва (приблизно у середині XIX століття) на планеті почали різко зростати викиди вуглецю, який є побічним продуктом при використанні викопного палива – вугілля, газу, нафти. Викиди причинюють так званий парниковий ефект – як у теплицях.

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Метан, вуглекислий газ (СО2), водяна пара та інші промислові викиди накопичують тепло, що повільно призводить до нагрівання планети.

Температура на Землі вже підвищилася у середньому приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм.