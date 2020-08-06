Про це розповіла в інтерв’ю виданню “Українська правда” очільниця партії Кіра Рудик.

Так, відповідаючи на запитання, як вихід Вакарчука з Парламенту позначився на рейтингах партії, вона заявила: “Погано. Це правда”.

“У нас було падіння до січня-лютого. Це було пов’язано з тим, що ми не позиціонуємося і погано комунікуємо. Потім березень – мене вибирають головою партії. Потім починаємо говорити: “Шмигаль, Аваков”, ми ростемо, ростемо, ростемо. Потім Славік – і пішло вниз. Зараз у мене план – тільки рости. Славік пішов коли, в кінці червня? Ну от зараз потихеньку відбудовуємо бренд”, – зазначила Рудик.

Вона додала, що вихід Вакарчука став “ударом” для партії, але висловила впевненість, що “Голос” “вишкребеться”. Рудик також дала зрозуміти, що заздалегідь знала про рішення Вакарчука скласти мандат.

“Я знала, що так буде… Як голова партії я знала, що це буде удар. Але я також знала, що ми вишкребемося – точно вишкребемося… Мені він казав, що він веде нас, і щоб ми думали, як маємо будувати партію. Він мені це казав в березні, коли пропонував мене на голову партії, і я знала, що не можна буде завжди за його спиною ховатися, що треба бути самостійними. Я знаю прекрасно, що можна було робити якось краще, напевно, форматувати, щоб ми не втратили стільки рейтингу і так далі. Але ми теж не такі прості”, – заявила Рудик.

Варто відзначити, що, згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг” від 5 серпня 2020 року, рейтинг партії “Голос” становить 2,6 %. Таким чином, якби вибори до Парламенту проходили найближчим часом, дана політсила не змогла б подолати 5-відсотковий бар’єр.