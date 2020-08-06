Про це повідомив перший заступник голови адміністрації Роман Примуш, інформує пресслужба ОДА.
“Наразі проведено ПЛР-тестування працівників ОДА, контактні особи поміщені на самоізоляцію. Проводяться заходи дезінфекції в приміщені, робота установи переведена в закритий режим”, – йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 в області підтверджено 1255 випадків COVID-19, одужало – 985, летальних – 25.
На лікуванні перебуває 245 осіб, з них 95 лікується стаціонарно, 150 – амбулаторно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.