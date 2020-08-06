В Хмельницькій обласній державній адміністрації зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у двох співробітників апарату ОДА.

Про це повідомив перший заступник голови адміністрації Роман Примуш, інформує пресслужба ОДА.

“Наразі проведено ПЛР-тестування працівників ОДА, контактні особи поміщені на самоізоляцію. Проводяться заходи дезінфекції в приміщені, робота установи переведена в закритий режим”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 в області підтверджено 1255 випадків COVID-19, одужало – 985, летальних – 25.

На лікуванні перебуває 245 осіб, з них 95 лікується стаціонарно, 150 – амбулаторно.