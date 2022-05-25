У Головному управлінні розвідки заперечили свою причетність до нагородження «слуги» Тищенка пістолетом

Вже друге правоохоронне відомство України заперечує свою причетність до нагородження нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка бойовим пістолетом. Раніше від нагородження "відхрестились" у Міноборони.

Про це повідомляють #Букви.

Головне управління розвідки відповіло на запит #Букв щодо нагородження Миколи Тищенка бойовим пістолетом за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.

Зокрема перший заступник начальника ГУР МОУ Ігор Остапенко відповів, що відомство не має жодної інформації щодо нагородження Тищенка бойовою зброєю.

Варто зауважити, що раніше аналогічну відповідь про непричетність до нагородження Миколи Тищенка, #Буквам надали у Міністерстві оборони України.

Запити щодо нагородження нардепа також були відправлені Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Управлінню державної охорони. Ці відомства наразі не надали відповіді.

Додамо, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження нею чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Варто нагадати, що про нагородження Миколи Тищенка повідомив ексголова Офісу президента України Андрій Богдан. Він навіть опублікував відео нагородження, однак на ньому немає достовірних доказів, що бойовий пістолет отримав саме Тищенко.

Командир батальйону “Архангели Михайла” вручив Миколі Тищенку бойовий пістолет за роботу «для батальйону і для всієї країни». Нардеп заприсягся виконувати накази президента та народу України «до останньої краплі крові». pic.twitter.com/xZ98sj92x9 — Букви (@Bykvu) April 23, 2022