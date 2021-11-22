Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Рєзнікова обговорював загрози для України з боку Росії з колегами із Великої Британії та США
“Ми дійсно говорили, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії”, — сповістив Рєзніков.
Західні партнери, за словами Резнікова, запевнили Україну, що готові на рішучі кроки на випередження.
“Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні”, — сказав Резніков.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.
- Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.
- 6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.
- 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може готуватися до нападу на кордони України на початку 2022 року.
- Напередодні цього очільник розвідки заявляв, що “стягування російських військ немає”.
- На Міжнародному форумі з безпеки обговорили протидію Росії та Китаю. Учасники заходу висловили сумніви щодо того, чи підтримуватимуть США Україну.