Євросоюз і Північноатлантичний Альянс (НАТО) готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Рєзнікова обговорював загрози для України з боку Росії з колегами із Великої Британії та США

“Ми дійсно говорили, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії”, — сповістив Рєзніков.

Західні партнери, за словами Резнікова, запевнили Україну, що готові на рішучі кроки на випередження.

“Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні”, — сказав Резніков.