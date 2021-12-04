У партії "Європейська солідарність" зреагували на потенційне вручення нової підозри лідеру партії Петру Порошенку через так звану "торгівлю вуглем на окупованих територіях".

Про це повідомила пресслужба партії на сторінці у Facebook.

Раніше ексзаступник Генпрокурора Віктор Трепак повідомив, що проти Порошенка готують нову підозру щодо справи, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства.

У “ЄС”звинуватили Президента Зеленського у репресіях, а також зауважили, що для нього наразі є важливіші справи, аніж боротьба з опозицією.

“Путін от-от висадить десантників у спальню Зеленського, а Зеленський зайнятий винятково боротьбою з Порошенком. Замість того, щоб зосередитися на термінових заходах із посилення обороноздатності країни, вони воюють зі своїм політичним опонентом, полюють на вигаданих “ворогів” Зеленського. Замість того, щоб прийняти стратегічні та тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції”, – наголосили у партії.

Також пресслужба надала оцінку кримінальним провадженням проти Пʼятого Президента України.

“Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ. Всі вони – політично вмотивовані та шиті білими нитками. Так звана вугільна справа – так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського”, – заявили в “ЄС”.

Причинами такої активізації в Офісі Президента, на думку “ЄС” є зростання рейтингу партії, а також падіння рейтингу “Слуги народу”.

“Черговий “припадок” порохофобської параної у “найвеличнішого лідера” сучасності пов’язаний із публікацією результатів опитування громадської думки, згідно з якими опозиційна “Європейська Солідарність” вийшла на перше місце, а “Слуги” і далі повзуть вниз. Плюс очевидна рефлексія артиста погорілого театру на свою провальну пресконференцію, яка продемонструвала його непрофесійність, інтелектуальну неміч та неспроможність відповідати на виклики, що стоять перед країною”, – наголосили в “ЄС”.

На думку партії, цими кримінальними провадженнями проти Порошенка, Банкова намагається відвернути увагу від гучних скандалів Зеленського, а також від корупції, зростання цін та тарифів.