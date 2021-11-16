У Європі в вівторок, 16 листопада, різко зросла вартість природного газу, оскільки Німеччина підтвердила, що тимчасово зупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Регулятор енергетичного ринку Німеччини заявив, що не може сертифікувати “Північний потік – 2”, як незалежного оператора, оскільки компанія фізично розташована у Швейцарії, а не в Німеччині.

“Після детального вивчення документів Федеральне агентство дійшло висновків, що сертифікація оператора “Північного потоку-2″ можлива лише за умови, якщо оператор буде організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини”, – сказано в документі.

Після цієї заяви вартість газу в Європі зросла на 10%. Провідні постачальники блакитного палива попередили про ризик масових віялових відімкнень. Очільник британського уряду Борис Джлонсон сказав з цього приводу, що перед Європою вибір – підтримати Україну чи схвалити “Північний потік – 2”.

На сьогодні 40% газу країни Європейського союзу отримують з Росії.

Раніше повідомлялося, що німецький регулятор (BundesNetzAgentur, BNetzA) погодив заявку НАК “Нафтогаз” на участь в процесі сертифікації оператора газопроводу “Північний потік-2”.