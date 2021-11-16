Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Регулятор енергетичного ринку Німеччини заявив, що не може сертифікувати “Північний потік – 2”, як незалежного оператора, оскільки компанія фізично розташована у Швейцарії, а не в Німеччині.
“Після детального вивчення документів Федеральне агентство дійшло висновків, що сертифікація оператора “Північного потоку-2″ можлива лише за умови, якщо оператор буде організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини”, – сказано в документі.
Після цієї заяви вартість газу в Європі зросла на 10%. Провідні постачальники блакитного палива попередили про ризик масових віялових відімкнень. Очільник британського уряду Борис Джлонсон сказав з цього приводу, що перед Європою вибір – підтримати Україну чи схвалити “Північний потік – 2”.
На сьогодні 40% газу країни Європейського союзу отримують з Росії.
Раніше повідомлялося, що німецький регулятор (BundesNetzAgentur, BNetzA) погодив заявку НАК “Нафтогаз” на участь в процесі сертифікації оператора газопроводу “Північний потік-2”.
- Раніше голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.
- Відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.