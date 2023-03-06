У «Євросолідарності» заявили, що справа проти Коболєва – «політично вмотивована»

У парії "Європейська Солідарність" зробили заяву стосовно справи проти колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, назвавши її політично вмотивованою, та зазначили, що переслідування "вигідне РФ і має вигляд помсти за її поразку".

Про це інформує пресслужба “ЄС”.

У партії зазначили, що нинішня справа проти Коболєва – це “повернення в часи вибіркового і політично вмотивованого правосуддя”.

У 2014-2019 роках нам вдалося створити команду, яка професійно протистояла газовому шантажу Росії, змогла вибити в Кремля їхні козирі і виграти Стокгольмський арбітраж у “Газпрому”, назавжди позбавившись енергетичної залежності від агресора”, – йдеться у заяві.

У партії нагадали, що тоді вдалося провести важливі реформи корпоративного сектору, банківської системи, транспортної галузі. Вперше в історії завдяки якісному менеджменту і відсутності “відкатів та хабарів” “Нафтогаз” приніс багатомільярдні прибутки у бюджет держави. Проте у 2020 році знову став збитковим.

Олігархи, які втрачали надприбутки на традиційних для себе схемах використання держмонополій і банківського сектору, не пробачили цього і кинули мільйони, залучили кишенькові телеканали для розправи з реформаторською командою, дискредитуючи найпрофесійнішу голову Нацбанку, успішних міністрів транспорту та інфраструктури, керівників держпідприємств”.

Команда, до якої належав і глава “Нафтогазу” Коболєв, виграла арбітраж у “Газпрому”. У “ЄС” наголосили, що суд, виграний “Нафтогазом” у “Газпрому”, розірвав кабальну угоду, приніс українському бюджету мільярди доларів, а не збитки.

В “ЄС” вважають прикрістю, що у справі задіяно антикорупційні органи, які покликані боротися зі зловживаннями, а не карати тих, хто протистояв зловживанням в енергетичному секторі.

Не хотілося б, аби результатом цих дій стало формування недовіри до антикорупційних органів. Тим більше, що результати конкурсу на керівника НАБУ експерти вважають непрозорими, а самого новообраного керівника – надто близьким до Банкової”, – зауважили у заяві.

У партії наголосили, що у владу треба залучати професіоналів, а коли за реформи карають, а за виграні в РФ справи погрожують в’язницею – “це навряд чи є мотивацією для сотень успішних менеджерів йти працювати з приватного сектора у державний”.

Представники “ЄС” висловили підтримку Андрію Коболєву та зазначили, що партія вважає цю справу “політично вмотивованою”.

Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

Зазначено, що обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема, його зобов’язали утриматися від спілкування зі свідками у провадженні.

Також у пресслужбі нагадують, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії “Нафтогазу” ще 12 мільйонів доларів.

Повідомляється, що під час розгляду в апеляції судді цікавилися у Коболєва, чим обумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси “Нафтогазу” в арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу окремо отримала кілька десятків мільйонів євро. Коболєв розповів, що це саме він підписував документи, приймав ключові рішення і давав особисті свідчення в Арбітражі.

Крім того, один із адвокатів на засіданні говорив про те, що премія у 10 млн доларів нібито не підлягала розподілу на інших працівників. Хоча Наглядова рада надала Коболєву повноваження розподілити погоджену йому частину премії між співробітниками компанії, проте він цим правом не скористався.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.