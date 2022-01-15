Про це повідомила канадська телерадіомовна компанія CBC.
У рішенні, опублікованому 23 грудня, суддя Жан-Себастьєн Вайланкур зазначив, що за певних обставин дозвіл на побачення батька із сином не відповідає найкращим інтересам 12-річної дитини або двох молодших зведених братів і сестер дитини з огляду на стан пандемії.
Чоловік повідомив у суді, що, попри його “застереження” щодо вакцинації, він дотримувався чинних правил і рідко виходив з дому.
Однак Вайланкур ствердив, що публікації на сторінці батька у Facebook свідчать про те, що він прихильник теорії змови. Це спричинило сумніви, що він дотримується правил охорони здоров’я, як стверджував.
Припускаю, що батько насправді є антивакцинатором. Отже, у суду є вагомі підстави сумніватися в тому, що він дотримується санітарних заходів, як це стверджує у своїй письмовій заяві”, — заявив суддя.
За словами юристки Сильви Ширм, яка спеціалізується на сімейному праві, це перше судове рішення, яке позбавляє батьків права доступу у звʼязку з вакцинацією.
- Нагадаємо, що у ВООЗ припускають, що з часом коронавірус стане сезонним вірусом, а людство до нього пристосується за умови охоплення вакцинацією 80-85% людей у світі.
- Також вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.
- З 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – 15 154 666. Найвищий приріст – у регіонах Південно-Східної Азії (418%).
- На теренах України варіант COVID-19 Omicron почне поширюватися наприкінці січня. Нова хвиля захворюваності на нещодавно виявлений штам коронавірусу може початися в лютому.