Суддя Верховного суду Квебеку тимчасово заборонив батькові бачитися зі своєю дитиною на підставі доказів того, що чоловік не вакцинований проти COVID-19.

Про це повідомила канадська телерадіомовна компанія CBC.

У рішенні, опублікованому 23 грудня, суддя Жан-Себастьєн Вайланкур зазначив, що за певних обставин дозвіл на побачення батька із сином не відповідає найкращим інтересам 12-річної дитини або двох молодших зведених братів і сестер дитини з огляду на стан пандемії.

Чоловік повідомив у суді, що, попри його “застереження” щодо вакцинації, він дотримувався чинних правил і рідко виходив з дому.

Однак Вайланкур ствердив, що публікації на сторінці батька у Facebook свідчать про те, що він прихильник теорії змови. Це спричинило сумніви, що він дотримується правил охорони здоров’я, як стверджував.

Припускаю, що батько насправді є антивакцинатором. Отже, у суду є вагомі підстави сумніватися в тому, що він дотримується санітарних заходів, як це стверджує у своїй письмовій заяві”, — заявив суддя.

За словами юристки Сильви Ширм, яка спеціалізується на сімейному праві, це перше судове рішення, яке позбавляє батьків права доступу у звʼязку з вакцинацією.