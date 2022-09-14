У Харківській області затримали російського військового, який переховувався після того, як його "побратими" втекли під час наступу Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Співробітникам ДБР вдалося затримати російського армійця, мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. За даними ДБР, його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних сил України.

Загарбник зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисяч російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.

Варто зазначити, що нещодавно російський артилерист, який з березня обстрілював Чугуївський район Харківської області, потрапив до полону. Його з товаришем залишили інші російські військові, які втекли.

Окупаційні військові втекли під час контрнаступу ЗСУ. Товариш полоненого підірвався на вибуховому предметі. Зазначимо, що саме росіяни замінували лісопосадку. Там же затримали артилериста.

Окупант виявився громадянином РФ 2001 року народження. У нього посада старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Він проходив службу в частині, яка постійно знаходиться в Калінінградській області.

Росіянин розповів, що потрапив на територію України на початку березня. Він перетнув державний кордон разом з його САУ 2С3 “Акація” у складі колони з 15 одиниць військової техніки ЗС РФ. 11 вересня ЗСУ розбили ворожий дивізіон і змусили окупантів тікати.